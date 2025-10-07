Bedrijvengids
Arm
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

Arm Full-Stack Software Engineer Salarissen

Full-Stack Software Engineer vergoeding in United Kingdom bij Arm varieert van £43.3K per year voor Grade 2 tot £178K per year voor Grade 6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £131K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Arm's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Instapniveau)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
£122K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Arm zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Arm in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £242,491. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Arm voor de Full-Stack Software Engineer functie in United Kingdom is £124,843.

Andere Bronnen