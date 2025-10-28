Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Apple varieert van $379K per year voor M1 tot $1.42M per year voor D1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $541K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apple's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
