Anaplan
Anaplan Salarissen

Anaplan's salaris varieert van $73,630 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in United States aan de onderkant tot $346,725 voor een Software Engineering Manager in Israel aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Anaplan. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Software Engineer
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack Software Engineer

Solution Architect
Median $168K
Product Manager
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Human Resources
Median $344K
Sales
Median $250K
Business Analist
$262K
Customer Service
$98.5K
Customer Success
$281K
Data Scientist
$116K
Informatietechnoloog (IT)
$138K
Marketing Operations
$89.2K
Product Designer
$270K
Project Manager
$154K
Recruiter
$73.6K
Software Engineering Manager
$347K
Technisch Programma Manager
$239K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Anaplan zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Anaplan is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $346,725. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Anaplan is $156,545.

