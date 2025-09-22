Bedrijvengids
Amperity Business Analist Salarissen

De gemiddelde Business Analist totale vergoeding in United States bij Amperity varieert van $119K tot $173K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amperity's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$136K - $155K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$119K$136K$155K$173K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Option

Bij Amperity zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Business Analist en Amperity in United States está en una compensación total anual de $172,870. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperity para el puesto de Business Analist in United States es $118,665.

