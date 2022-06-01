Bedrijvengids
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Salarissen

AmeriHealth Caritas's salaris varieert van $87,312 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $155,220 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AmeriHealth Caritas. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Actuaris
$152K
Data Analist
$87.3K
Software Engineer
$133K

Solution Architect
$155K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij AmeriHealth Caritas is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $155,220. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AmeriHealth Caritas is $142,250.

