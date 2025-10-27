Bedrijvengids
AlphaSense
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

AlphaSense Software Engineering Manager Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AlphaSense's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹4.4M - ₹5.33M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 1 meer Software Engineering Manager inzendingen bij AlphaSense nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij AlphaSense zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij AlphaSense in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,673,824. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AlphaSense voor de Software Engineering Manager functie in India is ₹4,059,719.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AlphaSense

Gerelateerde Bedrijven

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen