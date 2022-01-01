Bedrijvenoverzicht
Alight Solutions
Werk je hier? Claim je bedrijf

Alight Solutions Salarissen

Het salarisbereik van Alight Solutions varieert van $31,286 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $221,100 voor een Omzetoperaties aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Alight Solutions. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $124K
Management Consultant
Median $103K
Manager Bedrijfsoperaties
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Klantenservice
$39.2K
Data Analist
$173K
Financieel Analist
$142K
Personeelszaken
$31.3K
Marketing Operaties
$117K
Productmanager
$93.5K
Projectmanager
$84.6K
Recruiter
$67.7K
Omzetoperaties
$221K
Software Engineering Manager
$188K
Solution Architect
$199K
Technisch Programma Manager
$216K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Alight Solutions is Omzetoperaties at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $221,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alight Solutions is $123,500.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Alight Solutions

Gerelateerde bedrijven

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen