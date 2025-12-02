Bedrijvengids
Alaan
Alaan Oprichter Salarissen

De gemiddelde Oprichter totale vergoeding in United Arab Emirates bij Alaan varieert van AED 244K tot AED 341K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alaan's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Alaan?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Oprichter bij Alaan in United Arab Emirates ligt op een jaarlijkse totale beloning van AED 340,854. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alaan voor de Oprichter functie in United Arab Emirates is AED 243,887.

Andere Bronnen

