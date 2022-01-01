Direktori Syarikat
WP Engine Gaji

Gaji WP Engine berkisar dari $41,790 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $230,145 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas WP Engine. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $144K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $179K
Penganalisis Perniagaan
$84.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Sumber Manusia
$189K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$41.8K
Pereka Produk
$100K
Pengurus Produk
$230K
Perekrut
$121K
Jualan
$61.2K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di WP Engine ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $230,145. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di WP Engine ialah $120,600.

