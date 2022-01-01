Direktori Syarikat
Wabtec
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Wabtec Gaji

Gaji Wabtec berkisar dari $45,531 dalam jumlah pampasan setahun untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $144,469 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Wabtec. Dikemas kini terakhir: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $105K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Mekanikal
Median $90.2K
Penganalisis Kewangan
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Pengurus Program Teknikal
Median $113K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$45.5K
Pereka Produk
$98.5K
Pengurus Projek
$142K
Arkitek Penyelesaian
$144K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Wabtec ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $144,469. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Wabtec ialah $109,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Wabtec

Syarikat Berkaitan

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain