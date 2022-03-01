Direktori Syarikat
VideoAmp
VideoAmp Gaji

Gaji VideoAmp berkisar dari $135,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $293,460 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VideoAmp. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $176K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jualan
Median $135K
Pengurus Produk
Median $175K

Saintis Data
$169K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$293K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di VideoAmp ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $293,460. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VideoAmp ialah $175,000.

