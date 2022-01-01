Direktori Syarikat
ViacomCBS
ViacomCBS Gaji

Gaji ViacomCBS berkisar dari $61,762 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $413,055 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ViacomCBS. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Pengurus Produk
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $307K

Penganalisis Perniagaan
Median $134K
Penganalisis Data
Median $121K
Saintis Data
Median $209K
Pereka Produk
Median $160K
Arkitek Penyelesaian
Median $213K

Arkitek Data

Pemasaran
Median $118K
Pengurus Program
Median $150K
Pengurus Projek
Median $105K
Penganalisis Kewangan
Median $110K
Akauntan
$79.7K
Pengurus Operasi Perniagaan
$61.8K
Pembangunan Perniagaan
$328K
Penulis Salinan
$92.5K
Sumber Manusia
$413K
Undang-undang
$131K
Perunding Pengurusan
$134K
Operasi Pemasaran
$99.5K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$209K
Perekrut
Median $100K
Jualan
$221K
Penganalisis Keselamatan Siber
$133K
Pengurus Program Teknikal
$101K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33.33%

THN 1

33.33%

THN 2

33.33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ViacomCBS, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.33% diperoleh dalam 1st-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.33% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ViacomCBS ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $413,055. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ViacomCBS ialah $134,200.

