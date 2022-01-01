ViacomCBS Gaji

Gaji ViacomCBS berkisar dari $61,762 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $413,055 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ViacomCBS . Dikemas kini terakhir: 8/29/2025