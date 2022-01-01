ViacomCBS Gaji

Gaji ViacomCBS berkisar dari $61,762 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $413,055 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ViacomCBS. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
33.33%
THN 1
33.33%
THN 2
33.33%
THN 3
Di ViacomCBS, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.33% diperoleh dalam 1st-THN (33.33% tahunan)
33.33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.33% tahunan)
33.33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.33% tahunan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.