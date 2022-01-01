Direktori Syarikat
Upstart
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Upstart Gaji

Gaji Upstart berkisar dari $142,572 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $448,833 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Upstart. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Pengurus Produk
L5 $339K
L6 $438K
Pengurus Sains Data
Median $438K
Penganalisis Data
Median $165K
Penganalisis Kewangan
Median $200K
Perekrut
Median $210K
Penganalisis Perniagaan
$189K
Sumber Manusia
$279K
Pereka Produk
$143K
Pengurus Program
$194K
Penganalisis Keselamatan Siber
$185K
Pengurus Program Teknikal
$344K
Kapitalis Teroka
$279K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Upstart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Upstart ialah Jurutera Perisian at the L6 level dengan jumlah pampasan tahunan $448,833. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Upstart ialah $279,353.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Upstart

Syarikat Berkaitan

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain