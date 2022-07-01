Direktori Syarikat
Turvo
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Turvo Gaji

Gaji Turvo berkisar dari $26,333 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $286,425 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Turvo. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $26.3K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $83.3K
Pereka Produk
$286K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Turvo is Pereka Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $286,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Turvo is $83,282.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Turvo

Syarikat Berkaitan

  • Zencargo
  • Freightos
  • Dematic
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain