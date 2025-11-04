Direktori Syarikat
ThoughtWorks
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

ThoughtWorks Arkitek Penyelesaian Gaji

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in India di ThoughtWorks berjumlah ₹6.25M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtWorks. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Jumlah setahun
₹6.25M
Tahap
L5
Asas
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Arkitek Penyelesaian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Arkitek Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di ThoughtWorks in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹9,141,590. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThoughtWorks untuk peranan Arkitek Penyelesaian in India ialah ₹6,247,419.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ThoughtWorks

Syarikat Berkaitan

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain