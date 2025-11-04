Pampasan Jurutera Perisian in India di ThoughtWorks berkisar dari ₹1.39M seyear untuk Consultant hingga ₹5.23M seyear untuk Lead Consultant. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.19M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtWorks. Kemaskini terakhir: 11/4/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu