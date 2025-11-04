Pampasan Pengurus Produk in India di ThoughtWorks berkisar dari ₹2.78M seyear untuk Senior Product Manager hingga ₹7.17M seyear untuk Principal Product Manager. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹3.46M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtWorks. Kemaskini terakhir: 11/4/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
