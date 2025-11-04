Direktori Syarikat
ThoughtWorks
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

ThoughtWorks Pengurus Produk Gaji

Pampasan Pengurus Produk in India di ThoughtWorks berkisar dari ₹2.78M seyear untuk Senior Product Manager hingga ₹7.17M seyear untuk Principal Product Manager. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹3.46M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtWorks. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di ThoughtWorks?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di ThoughtWorks in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹7,370,523. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThoughtWorks untuk peranan Pengurus Produk in India ialah ₹3,456,004.

