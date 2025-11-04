Direktori Syarikat
Pakej pampasan Penganalisis Perniagaan median in India di ThoughtWorks berjumlah ₹2.23M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtWorks. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.23M
Tahap
Sr. Consultant
Asas
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ThoughtWorks?
Penyerahan Gaji Terkini
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di ThoughtWorks in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹5,592,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThoughtWorks untuk peranan Penganalisis Perniagaan in India ialah ₹2,150,541.

