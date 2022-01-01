Thales Gaji

Gaji Thales berkisar dari $20,100 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $176,880 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Thales . Dikemas kini terakhir: 9/1/2025