Direktori Syarikat
Thales
Thales Gaji

Gaji Thales berkisar dari $20,100 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $176,880 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Thales. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Penganalisis Keselamatan Siber
Median $73K
Arkitek Penyelesaian
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Saintis Data
Median $40.2K
Jualan
Median $161K
Pembantu Pentadbiran
$48.8K
Jurutera Aeroangkasa
$76K
Jurutera Kimia
$20.5K

Jurutera Penyelidikan

Jurutera Elektrik
$66.9K
Jurutera Perkakasan
$23.5K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$20.1K
Undang-undang
$64.1K
Jurutera Mekanikal
$86.5K
Jurutera Optik
$41.9K
Pereka Produk
$175K
Pengurus Produk
$65K
Pengurus Projek
$90.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$177K
Pengurus Program Teknikal
$52.7K
Penulis Teknikal
$44K
Penyelidik UX
$70.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Thales ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $176,880. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thales ialah $65,001.

