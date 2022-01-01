Tempus Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Tempus adalah dari $29,108 dalam pampasan total tahunan untuk Pembantu Pentadbiran di hujung bawah hingga $256,275 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Tempus. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $185K

Pengurus Produk
Median $152K
Pembantu Pentadbiran
$29.1K
Penganalisis Perniagaan
$68.6K
Perkhidmatan Pelanggan
$56.8K
Kejayaan Pelanggan
$69.7K
Penganalisis Data
$79.6K
Pengurus Program
$84.6K
Jualan
$256K
Penganalisis Keselamatan Siber
$140K
Penulis Teknikal
$76.4K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tempus, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tempus ialah Jualan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $256,275. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Tempus ialah $128,945.

Sumber Lain