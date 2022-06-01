Direktori Syarikat
Sportradar
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Sportradar Gaji

Gaji Sportradar berkisar dari $84,253 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $136,518 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Sportradar. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $93.6K
Penganalisis Perniagaan
$133K
Saintis Data
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengurus Produk
$84.3K
Pengurus Program
$93.9K
Pengurus Projek
$96.5K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Sportradar ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $136,518. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sportradar ialah $95,220.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Sportradar

Syarikat Berkaitan

  • Trimble
  • Genpact
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain