Purata jumlah pampasan Pengurus Produk in United States di Sleep Number berkisar dari $100K hingga $140K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sleep Number. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

$109K - $126K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$100K$109K$126K$140K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Sleep Number, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Sleep Number in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $140,420. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sleep Number untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $100,300.

