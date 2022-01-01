Direktori Syarikat
S&P Global
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

S&P Global Gaji

Gaji S&P Global berkisar dari $4,029 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $335,168 untuk Pembangunan Korporat di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas S&P Global. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Pengurus Produk
Median $89.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Penganalisis Data
Median $12K
Saintis Data
Median $160K
Penganalisis Perniagaan
Median $170K
Arkitek Penyelesaian
Median $205K

Data Architect

Akauntan
$111K
Operasi Perniagaan
$124K
Pembangunan Korporat
$335K
Kejayaan Pelanggan
$89.6K
Pengurus Sains Data
$53.8K
Penganalisis Kewangan
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Perunding Pengurusan
$90.8K
Pemasaran
$89.6K
Operasi Pemasaran
$4K
Pereka Produk
$104K
Pengurus Program
$52.8K
Pengurus Projek
$55K
Jualan
$270K
Jurutera Jualan
$109K
Pengurus Program Teknikal
$155K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di S&P Global ialah Pembangunan Korporat at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $335,168. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di S&P Global ialah $89,550.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk S&P Global

Syarikat Berkaitan

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain