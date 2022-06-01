Direktori Syarikat
SADA
SADA Gaji

Gaji SADA berkisar dari $21,128 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Salinan di peringkat rendah hingga $295,515 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SADA. Dikemas kini terakhir: 9/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $175K
Arkitek Penyelesaian
Median $230K
Aktuari
$99.5K

Penulis Salinan
$21.1K
Khidmat Pelanggan
$40.8K
Sumber Manusia
$148K
Pereka Produk
$101K
Pengurus Program
$43.4K
Pengurus Projek
$138K
Jualan
$160K
Penganalisis Keselamatan Siber
$224K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$296K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at SADA is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,515. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SADA is $142,973.

