  • Gaji
  • Jurutera Perkakasan

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Gaji

Pakej pampasan ASIC Engineer median in United States di Rivos berjumlah $200K seyear. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Jumlah setahun
$200K
Tahap
L5
Asas
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
14 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Rivos?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Rivos, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk ASIC Engineer di Rivos in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $240,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rivos untuk peranan ASIC Engineer in United States ialah $200,000.

Sumber Lain