Pampasan Jurutera Perisian in United States di Remitly berkisar dari $163K seyear untuk L1 hingga $412K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $225K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Remitly. Kemaskini terakhir: 10/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Remitly, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)