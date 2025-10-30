Direktori Syarikat
Remitly
Remitly Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Remitly berkisar dari $163K seyear untuk L1 hingga $412K seyear untuk L5. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $225K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Software Engineer I(Tahap Permulaan)
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
Software Engineer II
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
Senior Software Engineer
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
Staff Software Engineer
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Remitly, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Remitly in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $412,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Remitly untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $205,000.

Sumber Lain