Purata jumlah pampasan Pengurus Projek in United States di Remitly berkisar dari $162K hingga $227K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Remitly. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Purata Jumlah Pampasan

$176K - $204K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$162K$176K$204K$227K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Remitly, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Remitly in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $227,290. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Remitly untuk peranan Pengurus Projek in United States ialah $162,350.

