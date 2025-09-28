Pampasan Jurutera Perisian in United States di realtor.com berkisar dari $111K seyear untuk T1 hingga $255K seyear untuk T6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $195K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan realtor.com. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
