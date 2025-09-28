Direktori Syarikat
realtor.com
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

realtor.com Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di realtor.com berkisar dari $111K seyear untuk T1 hingga $255K seyear untuk T6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $195K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan realtor.com. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di realtor.com?

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Самый высокий пакет вознаграждения для Jurutera Perisian в realtor.com in United States составляет $349,249 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в realtor.com для позиции Jurutera Perisian in United States составляет $185,800.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk realtor.com

Sumber Lain