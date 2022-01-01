Omio Gaji

Julat gaji Omio adalah dari $62,896 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $135,567 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Omio . Terakhir dikemas kini: 8/11/2025