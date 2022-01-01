Direktori Syarikat
Omio
Omio Gaji

Julat gaji Omio adalah dari $62,896 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $135,567 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Omio. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $62.9K
Penganalisis Data
$71.4K
Pengurus Sains Data
$107K

Pengurus Produk
$136K
Pengambilan Pekerja
$68K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$102K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Omio is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,567. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omio is $86,813.

Sumber Lain