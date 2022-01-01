Direktori Syarikat
Notion Gaji

Gaji Notion berkisar dari $53,499 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $531,500 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Notion. Dikemas kini terakhir: 10/23/2025

Jurutera Perisian
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $186K
Pereka Produk
Median $440K

Pengurus Produk
Median $395K
Akauntan
$90.5K
Pengurus Operasi Perniagaan
$226K
Penganalisis Perniagaan
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Sumber Manusia
$70K
Pemasaran
$175K
Pengurus Program
$187K
Perekrut
$209K
Jualan
$53.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$128K
Jumlah Ganjaran
$186K
Penyelidik UX
$170K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Notion, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window.

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Notion ialah Jurutera Perisian at the L4 level dengan jumlah pampasan tahunan $531,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Notion ialah $196,000.

Sumber Lain