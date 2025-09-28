Direktori Syarikat
Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United States di NICE berjumlah $261K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NICE. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
NICE
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
Jumlah setahun
$261K
Tahap
-
Asas
$186K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$15K
Tahun di syarikat
8 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di NICE in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $343,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NICE untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $201,000.

