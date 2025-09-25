Pampasan Jurutera Perisian in United States di NCR berkisar dari $93.4K seyear untuk Grade 9 hingga $169K seyear untuk Grade 13. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $100K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NCR. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
