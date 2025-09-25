Direktori Syarikat
NCR
Pakej pampasan Pengurus Projek median in Israel di NCR berjumlah ₪396K seyear.

Pakej Median
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Jumlah setahun
₪396K
Tahap
11
Asas
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪20.5K
Tahun di syarikat
10 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di NCR?

₪562K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di NCR in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪430,911. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NCR untuk peranan Pengurus Projek in Israel ialah ₪383,528.

