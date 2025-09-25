Pampasan Pereka Produk in United States di NCR berkisar dari $93.5K seyear untuk Grade 9 hingga $140K seyear untuk Grade 11. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $133K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NCR. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu