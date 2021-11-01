Direktori Syarikat
monday.com
monday.com Gaji

Gaji monday.com berkisar dari $64,675 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $211,393 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas monday.com. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $145K
Khidmat Pelanggan
$86.6K

Operasi Khidmat Pelanggan
$64.7K
Kejayaan Pelanggan
$85.6K
Penganalisis Data
$83.7K
Sumber Manusia
$106K
Pereka Produk
$90.2K
Pengurus Projek
$136K
Jurutera Jualan
$127K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$211K
Arkitek Penyelesaian
$118K
Jumlah Ganjaran
$79.1K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di monday.com, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

The highest paying role reported at monday.com is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk monday.com

