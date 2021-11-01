Direktori Syarikat
Mollie
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Mollie Gaji

Gaji Mollie berkisar dari $57,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $149,235 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Mollie. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $149K
Penganalisis Data
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Saintis Data
$92.7K
Pemasaran
$81K
Pengurus Projek
$101K
Penganalisis Keselamatan Siber
$110K
Pengurus Program Teknikal
$114K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Mollie에서 보고된 최고 급여 직무는 Pengurus Kejuruteraan Perisian이며 연간 총 보상은 $149,235입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Mollie에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $101,241입니다.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Mollie

Syarikat Berkaitan

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain