Direktori Syarikat
Migo
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Migo Gaji

Gaji Migo berkisar dari $35,999 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $53,205 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Migo. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penganalisis Data
$39.8K
Pereka Produk
$36K
Pengurus Produk
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Jurutera Perisian
Median $50.8K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Migo est Pengurus Produk at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $53,205. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Migo est de $45,290.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Migo

Syarikat Berkaitan

  • Rappi
  • Traveloka
  • Syncron
  • Xendit
  • StarLeaf
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain