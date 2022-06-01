Direktori Syarikat
Medable
Medable Gaji

Gaji Medable berkisar dari $120,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $333,660 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Medable. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Pengurus Program Teknikal
Median $120K
Penganalisis Kewangan
$125K
Pereka Produk
$294K

Pengurus Produk
$151K
Jurutera Perisian
$128K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$334K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Medable is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $333,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Medable is $139,553.

