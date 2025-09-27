Direktori Syarikat
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United Kingdom di Jaguar Land Rover berjumlah £41.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Jaguar Land Rover. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£41.8K
Tahap
L2
Asas
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£1.9K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Jaguar Land Rover?

£122K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Jaguar Land Rover in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £77,314. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Jaguar Land Rover untuk peranan Jurutera Perisian in United Kingdom ialah £40,209.

Sumber Lain