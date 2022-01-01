Direktori Syarikat
Jacobs Gaji

Julat gaji Jacobs adalah dari $44,786 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $194,000 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Jacobs. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Awam
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Jurutera Pengangkutan

Jurutera Struktur

Jurutera Mekanikal
L1 $69.4K
L3 $108K

Pengurus Projek
L3 $143K
L5 $194K
Saintis Data
Median $148K
Jurutera Aeroangkasa
Median $108K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $80K
Akauntan
$133K
Penganalisis Perniagaan
$69.7K
Pembangunan Perniagaan
$85.2K
Jurutera Kimia
$84.6K
Jurutera Elektrik
$60.2K
Jurutera Geologi
$70.6K
Jurutera Perkakasan
$137K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$70.4K
Perunding Pengurusan
$124K
Jurutera MEP
$129K
Pengurus Produk
$98.5K
Pengurus Program
$146K
Jualan
$44.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$176K
Arkitek Penyelesaian
$184K

Arkitek Data

Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

El rol con mayor salario reportado en Jacobs es Pengurus Projek at the L5 level con una compensación total anual de $194,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Jacobs es $104,834.

