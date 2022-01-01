Direktori Syarikat
iRhythm
iRhythm Gaji

Julat gaji iRhythm adalah dari $124,375 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Pemasaran di hujung bawah hingga $357,700 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja iRhythm. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $211K
Penganalisis Perniagaan
$154K
Jurutera Perkakasan
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION.

Operasi Pemasaran
$124K
Pengurus Produk
$266K
Jualan
$199K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$358K
Penyelidik UX
$153K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di iRhythm, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

