Direktori Syarikat
Instacart
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Program Teknikal

  • Semua Gaji Pengurus Program Teknikal

Instacart Pengurus Program Teknikal Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$113K - CA$137K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 1 lagi Pengurus Program Teknikal penyerahan di Instacart untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

CA$226K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.3K+ (kadang kala CA$423K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Program Teknikal tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Instacart in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$146,208. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Instacart untuk peranan Pengurus Program Teknikal in Canada ialah CA$104,614.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Instacart

Syarikat Berkaitan

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain