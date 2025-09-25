Direktori Syarikat
Instacart
  • Gaji
  • Penganalisis Kewangan

  • Semua Gaji Penganalisis Kewangan

Instacart Penganalisis Kewangan Gaji

Pampasan Penganalisis Kewangan in United States di Instacart berjumlah $210K seyear untuk L5. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart.

Purata Jumlah Pampasan

$179K - $209K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$166K$179K$209K$232K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Instacart in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $232,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Instacart untuk peranan Penganalisis Kewangan in United States ialah $165,750.

