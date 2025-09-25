Pampasan Penganalisis Kewangan in United States di Instacart berjumlah $210K seyear untuk L5. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$210K
$165K
$45K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:
50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)
50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)