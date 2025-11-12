Direktori Syarikat
Info Edge
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Info Edge Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) in India di Info Edge berjumlah ₹1.35M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.29M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Info Edge. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Info Edge?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) di Info Edge in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,039,791. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Info Edge untuk peranan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) in India ialah ₹1,382,510.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Info Edge

Syarikat Berkaitan

  • Tesla
  • Intuit
  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain