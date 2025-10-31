Direktori Syarikat
inDriver
Pakej pampasan Saintis Data median in Cyprus di inDriver berjumlah €64.9K seyear.

Pakej Median
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Jumlah setahun
€64.9K
Tahap
hidden
Asas
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di inDriver in Cyprus berada pada jumlah pampasan tahunan €79,689. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di inDriver untuk peranan Saintis Data in Cyprus ialah €64,911.

