Pampasan Jurutera Perisian in India di HERE Technologies berkisar dari ₹3.69M seyear untuk L5 hingga ₹5.61M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.2M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Tahap Permulaan ) ₹3.69M ₹3.69M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.68M ₹1.65M ₹0 ₹26.3K L7 Senior Engineer ₹2.43M ₹2.34M ₹0 ₹94.2K L8 Lead Engineer ₹3.76M ₹3.49M ₹10.9K ₹261K

Penyerahan Gaji Terkini

