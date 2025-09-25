Pampasan Jurutera Perisian in India di HERE Technologies berkisar dari ₹3.69M seyear untuk L5 hingga ₹5.61M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.2M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
