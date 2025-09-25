Direktori Syarikat
HERE Technologies
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

HERE Technologies Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in India di HERE Technologies berkisar dari ₹3.69M seyear untuk L5 hingga ₹5.61M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.2M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
Software Engineer I(Tahap Permulaan)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di HERE Technologies?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Jurutera Perisian در HERE Technologies in India برابر کل دستمزد سالانه ₹5,606,004 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در HERE Technologies برای نقش Jurutera Perisian in India برابر ₹2,127,826 است.

