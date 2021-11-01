Direktori Syarikat
Exact Sciences
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Exact Sciences Gaji

Julat gaji Exact Sciences adalah dari $108,455 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perniagaan di hujung bawah hingga $353,760 untuk Undang-undang di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Exact Sciences. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $115K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Bioperubatan
$171K
Operasi Perniagaan
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Penganalisis Perniagaan
$149K
Penganalisis Data
$149K
Saintis Data
$141K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$150K
Undang-undang
$354K
Pereka Produk
$132K
Pengurus Produk
$241K
Pengurus Projek
$175K
Jualan
$196K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Exact Sciences'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $353,760 ücretle Undang-undang at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Exact Sciences'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $149,223'dır.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Exact Sciences

Syarikat Berkaitan

  • Thermo Fisher Scientific
  • Illumina
  • ResMed
  • Ginkgo Bioworks
  • Agilent Technologies
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain