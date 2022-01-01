Exabeam Gaji

Julat gaji Exabeam adalah dari $106,530 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $452,250 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Exabeam . Terakhir dikemas kini: 8/11/2025