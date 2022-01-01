Direktori Syarikat
Exabeam
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Exabeam Gaji

Julat gaji Exabeam adalah dari $106,530 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $452,250 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Exabeam. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $243K
Pengurus Produk
Median $320K
Kejayaan Pelanggan
$132K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$107K
Pemasaran
$241K
Pereka Produk
$240K
Pengurus Projek
$452K
Jualan
$118K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$191K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Le rôle le mieux payé signalé chez Exabeam est Pengurus Projek at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $452,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Exabeam est de $240,293.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Exabeam

Syarikat Berkaitan

  • Ripple
  • Privacera
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain