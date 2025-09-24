Direktori Syarikat
Ernst and Young
Purata jumlah pampasan Pengurus Reka Bentuk Produk in United States di Ernst and Young berkisar dari $161K hingga $226K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Jumlah Pampasan

$175K - $203K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$161K$175K$203K$226K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di Ernst and Young in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $225,862. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk peranan Pengurus Reka Bentuk Produk in United States ialah $161,330.

