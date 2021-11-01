Direktori Syarikat
DPR Construction
DPR Construction Gaji

Julat gaji DPR Construction adalah dari $113,430 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Jualan di hujung bawah hingga $183,600 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DPR Construction. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Pengurus Projek
Median $156K
Jurutera Awam
Median $114K

Jurutera Pembinaan

Penganalisis Perniagaan
$171K

Penganalisis Data
$117K
Pengurus Produk
$184K
Pengurus Program
$168K
Jurutera Jualan
$113K
Pengurus Program Teknikal
$131K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DPR Construction ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $183,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di DPR Construction ialah $143,371.

